«Метрострой» назвал условия досрочной сдачи трех станций в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 мая. Фрунзенский радиус метро Санкт-Петербурга со станциями «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары» может быть введен в эксплуатацию уже в первом квартале 2018 года, однако для этого «Метрострой» просит у властей города выделить два миллиарда рублей авансом, которые необходимы для закупки стройматериалов. Об этом сообщил глава «Метростроя» Вадим Александров.

По его словам, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже одобрил выделение аванса, теперь его должны согласовать все ведомства. Стоит отметить, что летом 2016 года Александров заявлял, что станции Фрунзенского радиуса могут быть введены в эксплуатацию к декабрю 2017 года.