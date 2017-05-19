В российский прокат вышел «Чужой: Завет» режиссера Ридли Скотта

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Нью-Йорк, 19 мая. В российский прокат выходит фантастический триллер Ридли Скотта «Чужой: Завет». Главную женскую роль в сиквеле «Прометея» исполнила актриса Кэтрин Уотерсон.

В интервью корреспонденту газеты «Известия» актриса призналась, что ей пришлось вставать на съемки в пять часов утра. Тем не менее, работа с Ридли Скоттом принесла Уотерсон много удовольствия.

Кроме того, новой звезде «Чужого» очень понравилось работать вместе с Майклом Фассбендером, который вернулся к роли робота из «Прометея». Уотерсон призналась, что для роли Дэниэлс ей пришлось много тренироваться. Она поднимала штангу и качала пресс.

Актриса также опровергла популярное мнение о том, что героиня прошлых частей «Чужого» Рипли демонстрировала образ «сильной женщины» в кино. По мнению Уотерсон, Ридли не показывает «сильных женщин», он показывает совершенно обычных женщин, которые иногда совершают глупости, а иногда — продолжают сохранять самообладание даже в самых критических ситуациях.