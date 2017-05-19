Смертник ИГИЛ атаковал сирийских военных в провинции Хомс, есть жертвы

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Хомс, 19 мая. Террорист-смертник атаковал место дислокации ВС САР на востоке провинции Хомс.

Сирийские источники сообщили об очередной атаке боевика террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) на «шахид-мобиле». Смертник, известный под именем Абу Отман Аль-Тай, активировал взрыватель, находясь в расположении сирийских солдат в районе Маннух. Погибли не менее 27 военнослужащих.

Сразу после взрыва последовала атака террористов. Исламистам удалось потеснить войска и занять лагерь. Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило о захвате пикапа и партии ПТРК.

* Организация запрещена на территории РФ.