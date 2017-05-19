МВФ предрек российской экономике «пониженный рост»

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Вашингтон, 19 мая. Экономика РФ выходит из двухлетней рецессии благодаря принятым властями мерам по преодолению кризиса и достаточному объему резервов. Однако рост российской экономики будет ниже, чем ожидалось. Об этом говорится в сообщении МВФ.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост российской экономики «будет пониженным» и составит примерно 1,5%. Как считают в МВФ, «пониженный» рост будет обусловлен демографическими и технологическими ограничениями российской экономики. Фонд также посоветовал российским властям воспользоваться благоприятной ситуацией на нефтяном рынке.

Эксперты МВФ предполагают, что перед Россией в экономическом плане сейчас стоят четыре основные задачи: принятие бюджетного правила, которое поможет сгладить влияние на экономику цен на нефть; достижение целевого уровня инфляции в 4%; продолжение реформирования финансового сектора; переориентация экономики на несырьевые отрасли.