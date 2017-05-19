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Экономика
МВФ предрек российской экономике «пониженный рост»

МВФ предрек российской экономике «пониженный рост»

17:55  19 Мая 2017
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МВФ предрек российской экономике «пониженный рост»

Вашингтон, 19 мая. Экономика РФ выходит из двухлетней рецессии благодаря принятым властями мерам по преодолению кризиса и достаточному объему резервов. Однако рост российской экономики будет ниже, чем ожидалось. Об этом говорится в сообщении МВФ. 

По прогнозу Международного валютного фонда, рост российской экономики «будет пониженным» и составит примерно 1,5%. Как считают в МВФ, «пониженный» рост будет обусловлен демографическими и технологическими ограничениями российской экономики. Фонд также посоветовал российским властям воспользоваться благоприятной ситуацией на нефтяном рынке. 

Эксперты МВФ предполагают, что перед Россией в экономическом плане сейчас стоят четыре основные задачи: принятие бюджетного правила, которое поможет сгладить влияние на экономику цен на нефть; достижение целевого уровня инфляции в 4%; продолжение реформирования финансового сектора; переориентация экономики на несырьевые отрасли. 

#россия #мвф
Владимир Багров
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