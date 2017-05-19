Ученые создали в Китае «прототип» жидкого Терминатора

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Пекин, 19 мая. Ученые из Университета Шэньчжэня (Китай) создали устойчивые капли жидкого металла, которые в будущем станут основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона.

Как сообщает ScienceAlert, сплавы из жидких металлов обладают рядом выгодных качеств: отличная электропроводность, низкая токсичность и способность к изменению формы.

«Капли жидкого металла продемонстрировали выдающийся потенциал для удовлетворения различных возникающих потребностей … таких как гибкая или даже мягкая электроника, мягкая робототехника», — заявил научный руководитель Ксанг Чоу из Университета Шэньчжэня.

Обычно капля жидкого металла выполнена из сплава галлия, олова и индия. Однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.

Для решения этой проблемы китайские ученые разработали метод изменения химических свойств поверхности для получения капель жидкого металла с «антипригарным» покрытием, высокой эластичностью, мобильностью и механической прочностью. Для того, чтобы капля осталась «нелипкой», ученые использовали тефлон или PTFE.