ЕС ждет объяснений от Киева в связи с запретом российских сайтов и соцсетей

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Киев, 19 мая. Украинские власти должны принять меры, чтобы решение о запрете доступа к российским сайтам не нарушало право на свободу выражения мнения, говорится в заявлении представительства Евросоюза на Украине.

Евросоюз слышал заявления властей Киева, что решение о запрете доступа к российским сайтам и сервисам основано на обеспокоенности вопросом национальной информационной безопасности. «Однако мы ожидаем, что власти осуществят шаги относительно того, что ограничительные меры, принятые на основе национальной безопасности, не будут иметь негативного влияния на фундаментальное право на свободу мнения», — говорится в сообщении представительства Евросоюза на Украине. Известно, что Брюссель ждет объяснений от украинского правительства, в том числе относительно срока блокировок.