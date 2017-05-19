Драма Алексея Пиманова «Крым» выйдет в прокат 17 августа‍

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Москва, 19 мая. Драма «Крым» Алексея Пиманова выйдет в российский прокат 17 августа 2017 года, сообщили прокатчики. В центре сюжета картины — события 2014 года. Главные роли в экшн-драме исполнили Роман Курцын («Жажда»), Евгения Лапова («Универ»), Борис Щербаков, Павел Трубинер и Павел Крайнов.

В аннотации отмечается, что в фильме «Крым» рассказывается «пронзительная история о любви, вере, чести и силе духа на фоне событий «крымской весны» 2014 года».

Алексей Пиманов — известный российский телеведущий, журналист, сценарист, продюсер. Пиманов поработал в качестве режиссера над фильмами «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Александровский сад», «Мужчина в моей голове».