Боевики ИГИЛ убили 10 мирных жителей на свадьбе в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 19 мая. Боевики «Исламского государства»* обстреляли мирные кварталы Дейр эз-Зоре из миномета.

Сирийские источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) продолжают зверствовать и убивать мирных граждан. Игиловцы произвели несколько минометных выстрелов по свадебной процессии в южной части Дейр эз-Зора в квартале Харабиш. Не менее 10 человек были убиты и еще 20 получили ранения. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Ранее сообщалось, что джихадисты совершили нападение на населенный пункт в провинции Хама и убили более 50 человек, ранения получили 100 мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.