Мэр Сочи назвал сумму курортного сбора

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Сумма курортного сбора в городе Сочи не будет превышать 30 рублей в день, пообещал мэр города Анатолий Пахомов.

На пресс-конференции в Москве Пахомов предположил, что в самом начале сбор будет еще ниже — не более 20 рублей. Дальнейшее повышение может производиться в зависимости от реакции туристов. По мнению Пахомова, вводить сбор в размере 100 рублей за день, «когда Турция демпингует», неправильно. Пахомов пообещал передать свои слова органам местной власти.

Глава курортного города пообещал, что курортные сбор пойдет на развитие городской среды.

«Мы на Сочи тратим 4,5 млрд руб. в год, чтобы принимать туристов. Откровенно говоря, сегодня мы это делаем за счет края, потому что сумма не окупается», — отметил он.

Напомним, в качестве эксперимента в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае, а также в Ставрополье в 2018-2022 гг. будет введен курортный сбор в размере не более 100 рублей в сутки. Мера вводится в качестве эксперимента; если он покажет себя эффективным, курортный сбор могут сохранить.