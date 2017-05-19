Минтруд переведет Сбербанк на электронные трудовые книжки

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Москва, 19 мая. Минтруд готовит пилотный проект по переходу Сбербанка на электронные трудовые книжки. Об этом рассказал глава министерства Максим Топилин.

«Электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей. Кроме того, возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда»,— пояснил глава ведомства.

Топилин также добавил, что ведомство предпринимает активные шаги по внедрению цифровых технологий в социально-трудовую сферу. В ближайшее время планируется провести пилотный проект по переходу на электронные трудовые книжки на базе Сбербанка России. Кроме того, к настоящему моменту в государственной электронной системе учитываются страховые взносы, а также внедряются электронный больничный и электронная подпись.