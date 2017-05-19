Названа дата открытия круизного маршрута из Сочи в Крым

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Москва, 19 мая. Объявлена дата старта морского туристического маршрута из Сочи в Турцию через Крым. В ходе пресс-конференции в Москве мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что теплоход «Князь Владимир» отправится в плавание 11 июня.

«Совсем скоро откроется наш маршрут на теплоходе «Князь Владимир» — это Сочи — Крым — Турция. Он 11 июня открывается, но сам теплоход уже стоит у нас», — добавил Пахомов, отметив, что маршрут предусматривает посещение Новороссийска, Севастополя и Ялту.

В ходе заседания президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта изучить возможность открытия авиационного и морского сообщения между Сочи и курортами Крыма. Впоследствии «Росморпорт» приобрел круизный лайнер Roy Star для перевозки туристов по новому маршруту.