«Мегафон» может выплатить компенсации пострадавшим от сбоя

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Москва, 19 мая. Компания «Мегафон» может выплатить компенсации своим клиентам, пострадавшим от сбоя, когда закончатся работы по восстановлению сети. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

В ответ на требования клиентов возместить деньги за не предоставленные им услуги связи компания пообещала рассмотреть такую возможность, как только закончатся ремонтные работы.

«Эта возможность будет обязательно рассмотрена по окончанию работ», — приводит URA.Ru сообщение из микроблога компании (орфография сохранена).

Напомним, ранее абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, Казани и ряде других городов сообщили о проблемах со связью.