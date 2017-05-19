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«Мегафон» может выплатить компенсации пострадавшим от сбоя

«Мегафон» может выплатить компенсации пострадавшим от сбоя

17:32  19 Мая 2017
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«Мегафон» может выплатить компенсации пострадавшим от сбоя

Москва, 19 мая. Компания «Мегафон» может выплатить компенсации своим клиентам, пострадавшим от сбоя, когда закончатся работы по восстановлению сети. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании. 

В ответ на требования клиентов возместить деньги за не предоставленные им услуги связи компания пообещала рассмотреть такую возможность, как только закончатся ремонтные работы. 

«Эта возможность будет обязательно рассмотрена по окончанию работ», — приводит URA.Ru сообщение из микроблога компании (орфография сохранена). 

Напомним, ранее абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, Казани и ряде других городов сообщили о проблемах со связью

#мегафон
Владимир Багров
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