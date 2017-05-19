 Первым новичком чемпионского состава «Спартака» может стать экс-игрок «Б»​​​​

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Москва, 19 мая. Столичный ФК «Спартак» предложил испанской «Валенсии» организовать трансфер защитника Мартина Монтойи.

Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера хочет видеть в своей команде экс-игрока «Барселоны» Мартина Монтойю, пишет Gianlucadimarzio. Известно, что 26-летний футболист уже получил предложение от ФК «Спартак», однако взял паузу, чтобы поразмыслить над возможностью подписания личного контракта.

Одним из главным факторов, которые могут оказать влияние на положительный ответ «Спартаку» является гарантированное участие московского клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов в будущем сезоне. Как писала «Свободная пресса», «Спартак» планировал бюджет из 20 млн евро на покупку новых футболистов.