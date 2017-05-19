Сирия: ВВС США нанесли новый авиаудар по сирийским и иракским военным около Дейр эз-Зора
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Аль-Букамаль, 19 мая. Авиация международной коалиции во главе с США атаковала ВС САР около ирако-сирийской границы.
Источник ФАН в Сирии сообщает, что ВВС США нанесли удар по военным около Аль-Хашд аль-Шааби в районе пересечения Аль-Букамаль рядом с границей САР и Ирака. По крайней мере, один из военнослужащих погиб, еще шестеро получили серьезные ранения. Количество жертв американской агрессии все еще уточняется.
Ранее сообщалось, что американские летчики атаковали конвой сирийских военных в провинции Эс-Сувейда, которая двигалась в направлении пункта Аль-Танф, погибло шесть человек.
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