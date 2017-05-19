Собянин рассказал, когда наступит пик переселения жителей хрущевок

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Москва, 19 мая. По прогнозам мэра Москвы Сергея Собянина, самое массовое переселение жителей столицы по программе реновации наступит через десять лет.

«У нас самое массовое переселение будет лет через 10, оно будет волнами нарастать. Но основная масса будет… от 8, 10 до 12 лет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Градоначальник также отреагировал на возможные претензии жителей хрущевок, сделавших ремонт в своих квартирах и опасающихся сноса их дома. По словам мэра, за этот период времени сделанный жителями пятиэтажек ремонт уже не будет таким новым.

Добавим, ранее участникам программы реновации пообещали достойную компенсацию, если они предпочтут не вселяться в новую квартиру. По словам главы комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, в эту компенсацию кроме рыночной стоимости жилья войдет доля в праве на общее имущество на земельный участок.