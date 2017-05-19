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Общество
Госдума обещает достойную денежную компенсацию жителям сносимых хрущевок

Госдума обещает достойную денежную компенсацию жителям сносимых хрущевок

17:04  19 Мая 2017
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Госдума обещает достойную денежную компенсацию жителям сносимых хрущевок

Москва, 19 мая. Собственник жилого помещения в доме, участвующем в программе реновации, получит достойную компенсацию, если выберет не новую квартиру, а денежное возмещение. Об этом заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

По ее словам, в компенсацию, кроме рыночной стоимости жилого помещения, входит также доля в праве на общее имущество на земельный участок.

«Если собственник будет требовать не натурального возмещения, а денежную компенсацию, то в эту денежную компенсацию, помимо рыночной стоимости жилого помещения, входит также доля в праве на общее имущество на земельный участок», — пояснила депутат.

Хованская призвала москвичей позаботиться о постановке на кадастровый учет этих земельных участков. Кроме того, в компенсацию могут быть включены взносы за непроведенный капремонт.

#москва #хрущевки #реновация
Алексей Громов
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