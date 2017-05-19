Появилось видео, как Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в США

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. В Сети появилось видео, как турецкий президент Реджеп Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в Вашингтоне. Видеозапись опубликовало издание Hill.

На кадрах можно увидеть, что сначала Эрдоган находится в автомобиле, припаркованном у резиденции. Через какое-то время он выходит из него, останавливается на несколько секунд, наблюдая за происходящим, а затем входит в здание.

Стало известно, что видео снял сотрудник телекомпании Voice of America (VOA) Turkish.

Напомним, что дерущихся разнимали сотрудники полиции. Прилегающий район был оцеплен, а движение транспорта заблокировано. Согласно неподтвержденной информации, участниками столкновений стали также и сотрудники службы охраны Эрдогана.