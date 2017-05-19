Пять ударов в спину, которые потрясли Болгарию и Евросоюз

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17 мая 2017 года все главные телевизионные каналы Болгарии показали шокирующее видео, на котором молодой человек наносит пенсионерке удар ногой в спину.

Выяснилось, что это произошло на автобусной остановке в Бургасе. Нападавший сидел на скамейке недалеко от жертвы, которая молча ждала автобус. Неожиданно он закричал «Убирайся отсюда!», бросил в женщину бумажный стаканчик из-под кофе, а затем и плюнул в нее.

Бабушка быстро отошла в сторону, но это ее не спасло: молодой человек с разбегу ударил ее ногой в спину, и женщина упала на асфальт. Люди, находившиеся на остановке, помогли ей подняться, а вот против хулигана никаких мер не предприняли. Он дважды уходил с остановки, а затем возвращался. Во второй раз у него в руке был камень. Он даже замахнулся, чтобы бросить его в пострадавшую, но, к счастью, не сделал этого.

Вскоре приехал автобус, и нелюдь вместе с остальными пассажирами сел в него. Старушка осталась на остановке одна. Она не смогла устоять на ногах и опять упала на асфальт. Двери автобуса открылись, оттуда вышло несколько женщин, которые подняли пенсионерку и вызвали медиков и полицию. Уверен, что если бы пострадавшая упала на несколько секунд позже, когда автобус уже тронулся с места, мы бы никогда не узнали об этом случае.

Это произошло 9 мая. Хулиган был задержан в тот же день. Им оказался 26-летний Живко Кючуков, хорошо знакомый полиции как наркоман и активный распространитель синтетического зелья.

Позже его мать, живущая вместе с ним, рассказала, что в результате этого у него уже в 19-летнем возрасте начались проблемы с психикой и он дважды лечился в психиатрической больнице от шизофрении. Посетил он больницу и на этот раз: врачи провели обследование для экспертизы его вменяемости. На этом все и закончилось: уже на следующий день Кючуков оказался дома.

Болгарских теле, показавших это видео, больше всего поразило то, что с момента избиения прошло уже восемь дней, а уголовное дело так и не было возбуждено. После того как об этом узнала вся Болгария, представители полиции Бургаса оправдывались тем, что ждали результатов психиатрической экспертизы. Но даже людям, далеким от юриспруденции, понятно, что, когда факт преступления налицо, уголовное дело должно возбуждаться немедленно. Зато после телевизионных репортажей расследованием сразу же занялись уже не местные органы, а министерство внутренних дел и прокуратура Болгарии.

Впрочем, скучающий сейчас в своей квартире Живко Кючуков может особенно не волноваться. По мнению специалистов, он, скорее всего, будет признан невменяемым и отправится на принудительное психиатрическое лечение. Но так как в Болгарии лиц, имеющих проблемы с психикой, значительно больше, чем мест в соответствующих лечебницах, то попавших туда на лечение снова обследуют через шесть месяцев после поступления и чаще всего отправляют домой.

В том же Бургасе, в селе Голямо Буково, живет Николай Гергов, который убил и съел двух своих односельчан и пытался сделать то же самое с третьим. После этого он провел в психиатрической больнице всего два года и теперь радует своим присутствием жителей села, у одного из которых он недавно откусил кусок шеи. Если уж каннибал и серийный убийца провел в психушке всего два года, то хулигану Живко Кючукову явно не придется задержаться там дольше шести месяцев. И он снова сможет развивать наркобизнес в Болгарии и побеждать не только в День Победы и не только старушек.

Если же случится чудо и Кючуков будет признан психически здоровым, то за его делом будет следить вся Болгария. Значит, в целях саморекламы его бесплатно будут защищать лучшие адвокаты, которые добьются того, что судебный процесс будет длиться годами. Если дойдет до приговора, их клиент получит значительно меньше максимальных 10 лет, предусмотренных за такое криминальное деяние. И, скорее всего, условно.

Хулигану из Бургаса нужно, скорее, опасаться не государственных органов Болгарии, а «гражданских отрядов в защиту женщин и веры». Они объединяют молодежь, помогающую властям ловить незаконных мигрантов в приграничной области. Они уже появились у парадной его дома в жилищном комплексе «Изгрев», чтобы совершить возмездие самым быстрым и эффективным способом. Впрочем, хоть Кючуков и имеет проблемы с душевным здоровьем, ему, думаю, хватит ума понять, что выходить в ближайшее время из дома на улицу небезопасно.

Таким образом, дела у Кючукова в целом обстоят неплохо, а вот про его жертву это сказать трудно. 72-летняя Виолета С., бывшая учительница, в тот роковой для нее день оказалась на автобусной остановке из-за того, что ехала за лекарством для своего мужа. Он прикован к постели тяжелой болезнью. Теперь то же самое произошло и с ней. Медицинская касса не оплачивает стоимость дорогого импланта и его установку в сломанный от удара таз, а без этого она не сможет ходить.

Теоретически суд наверняка приговорит Кючукова к выплате большой денежной компенсации пострадавшей, но так как он нигде официально не работает и явно не будет этого делать, то надежды на финансовые поступления от него являются призрачными.

Удар в спину в Бургасе очень сильно похож на инцидент в Берлине. Там в октябре 2016 года на станции метро «Германштрасе» удар ногой получила гражданка Украины: в этот момент она спускалась по лестнице. В результате падения у нее была сломана рука. После того, как в течение шести недель местная полиция не смогла найти того, кто нанес удар, была обнародована запись с камеры видеонаблюдения, которая потрясла весь Европейский союз.







В социальных сетях стала активно обсуждаться предполагаемая личность разыскиваемого. Все были уверены, что это так называемый беженец из числа тех, кто откликнулся на приглашение Ангелы Меркель. Только «свидомые» представители украинской диаспоры традиционно утверждали, что это «рука Москвы». Точнее, нога.

Возмущенные увиденным, несколько немецких политиков и деятелей культуры из собственных средств выделили крупные вознаграждения тому, кто сообщит имя обидчика украинки. Вскоре он был арестован и оказалось, что на этот раз ошиблись все. Он был гражданином не России, а Болгарии, и к беженцам его отнести тоже трудно. Пусть он и потомок первых беженцев, прибывших в Европу — цыган. Его зовут Светослав Стойков, ему тоже 26 лет.

Берлинская полиция арестовала его на местном автовокзале после того, как Стойкова опознал один из пассажиров автобуса, на котором тот ехал из Франции. Однако все жители родного для Стойкова цыганского квартала Максуд в Варне в интервью болгарским журналистам утверждали, что его выдал родственник, позарившись на большую награду в 60 тысяч евро.

Стойков имеет длинный список криминальных деяний. Еще будучи несовершеннолетним он получил условный срок за кражи. Затем совершил ограбление в Варне, но снова отделался условным сроком. Интересно, что в 2013 году его родной дядя Янко подал на него заявление в полицию. В нем он утверждал, что племянник после большой совместной пьянки избил, а затем и изнасиловал его. Вскоре родственники помирились, и дядя забрал заявление. Административные правонарушения Стойкова в Болгарии приближаются к сотне.

В ходе расследования инцидента в метро выяснилось, что Стойков работал охранником в районе Нойкельн в Берлине — в нелегальном борделе, где клиентов обслуживали цыганки-проститутки из Болгарии. Среди них была и его жена Цветанка.

Учитывая, что немецкое правосудие сильно отличается от болгарского и проявляет снисхождение только к беженцам, то за удар ногой Стойкову придется отсидеть от 5 до 10 лет, причем не условно, а реально. Во всяком случае, он уже полгода ожидает решения своей судьбы в тюремной камере, а не у себя дома, как Кючуков.

Вечером того же дня, когда телевидение сообщило о случае на автобусной остановке в Бургасе, стало известно о новом ударе ногой в спину — на этот раз в Софии. В центре города, у Русского памятника, удар получил гражданин Нигерии Окон Анянихи, который работает финансистом в Лондоне. После удара он упал на землю и получил еще несколько ударов по голове ногами от двоих нападавших. Потерпевший предполагает, что, так как у него не было ни с кем конфликта, причиной удара стал черный цвет его кожи.

Еще больше Окона возмутило то, что ни один таксист не согласился отвезти его за деньги в больницу, и ему пришлось идти туда пешком. Когда же из больницы он пришел в шестое полицейское управление Софии, то ему пришлось ждать там полтора часа. Сейчас полицейские объясняют это тем, что искали переводчика. Больше всего нигерийского гостя порадовало заявление о том, что если полиция поймает злоумышленников, то ему снова придется прилететь в Софию на опознание.

В Болгарии «ударом в спину» называют также событие, когда какой-либо факт из далекого прошлого осложняет нынешнюю жизнь человека. Такой удар, ставший третьим за день и привлекший внимание болгар, получил заместитель министра регионального развития и благоустройства Павел Тенев. Девять лет назад он посетил музей Гревен в Париже. Там он сфотографировался у восковой фигуры немецкого офицера, выбросив руку вперед и вверх в нацистском приветствии. Затем он выложил эту фотографию вместе с другими из своей парижской фотосессии в социальную сеть и позабыл про нее. Однако через несколько дней после его назначения заместителем министра это фото появилось во многих СМИ. Для Европейского союза, куда входит Болгария, такие фото являются неприемлемыми, такие шутки там не понимают. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посоветовал Теневу подать в отставку, что тот и сделал.

На следующий день Бойко Борисов оставил без работы по той же причине еще одного высокопоставленного чиновника — шефа дирекции «Социальная деятельность» в министерстве обороны Болгарии Иво Антонова. В отличие от Тенева, он не приветствует на фото воскового нацистского офицера, а зигует на фоне танка. И этот удар в спину не закончился благополучно: узнав об увольнении, Антонов с инфарктом попал на больничную койку.

Сейчас все болгарские чиновники перебирают свои фото во всех социальных сетях: не взмахнули ли они где-нибудь высоко правой рукой с вытянутыми пальцами. Впрочем, учитывая нынешнюю криминальную и социально-политическую обстановку в Болгарии, маловероятно, что их, как и многих других болгар, это спасет от ударов как в спину, так и в другие части тела. Как в прямом, так и в переносном смысле.