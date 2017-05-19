Хама: жертвы организованной бойни ИГ в Акаребе доставлены в больницу Саламии

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Саламия, 19 мая. Более 150 мирных жителей пострадали при нападении «Исламского государства»* в населенном пункте Акареб.

По данным сирийских источников боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), следуя через населенный пункт в Хаме, устроили настоящую бойню среди местного населения. Погибло не менее 50 человек, включая женщин и детей, еще 100 человек получили ранения.

Очевидцы рассказали, что игиловцы пробирались в дома, убивали и обезглавливали спящих людей. Отмечается, что исламисты могут устроить подобные нападения в двух соседних населенных пунктах.

* Организация запрещена на территории РФ.