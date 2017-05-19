Приложение «Узнай Москву» укажет, где можно сделать фото с «призраками» Достоевского и Цоя

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Москва, 19 мая. Приложение «Узнай Москву» позволит пользователям гаджетов увидеть виртуальных двойников знаменитых людей, которые проведут им экскурсии по столице.

Навигатор в приложении приведет жителей и гостей города к достопримечательностям Москвы. Нововведение предлагает пользователям гаджетом прослушать экскурсии от знаменитых людей города — писателя Федора Достоевского, музыканта Виктора Цоя, футбольного вратаря Льва Яшина и других.

Двойник каждого из них появляется в приложении, когда человек подходит к местам, связанными с ними. Отмечается, что с помощью этой программы можно не только узнать полезную информацию, но и сделать фотографию с «призраком» знаменитости, передает «Вечерняя Москва».

В марте этого года в подмосковном Звенигороде нашли дом-призрак.