Учительница забила «стрелку» школьнице под Псковом

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Псков, 19 мая. Учительница начальных классов одной из псковских школ стала инициатором массовой драки с бывшей подругой собственной дочери.

Женщина по имени Елена решила помочь своей 15-летней дочери Ирине разрешить конфликтную ситуацию с 14-летней Лесей, бывшей подругой школьницы. Заботливая мать назначила девушке и ее родителям совместную встречу, сообщает «телеканал 360» со ссылкой на паблик Mash.

Вместе с дочерью и мужем женщина пришла на «стрелку», бывшая подруга Леся тоже привела на встречу родителей и друзей семьи. Однако драку со школьницей начала именно Елена.

В результате произошла массовая драка с участием детей и их родителей. Разнимать дебоширов приехали сотрудники полиции.