Пакет с мобильниками пытались закинуть на территорию СИЗО в Москве

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Москва, 19 мая. Группа неизвестных намеревалась забросить пакет с сотовыми телефонами через забор на территорию столичного следственного изолятора №3. Членам резервной группы удалось пресечь действия злоумышленников.

Как стало известно, инцидент случился накануне ночью. Правоохранители изъяли сверток, в котором лежали 14 мобильных телефонов, четыре зарядных устройства и сим-карта.

В настоящее время сотрудники московского управления Федеральной службы исполнения наказаний проводят проверку по факту случившегося, передает издание «Вечерняя Москва».

Ранее поступило сообщение, что полиция ищет в Петербурге готовящего преступление неонациста с Украины. Подозрительного мужчину заметили у метро «Черная речка».