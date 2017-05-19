Титан больше похож на Марс, чем на Землю — астрономы

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Москва, 19 мая. Спутник Сатурна Титан больше похож на Марс, чем на Землю. К такому выводу пришли астрономы.

Как отмечают ученые, на поверхности Марса нет видимых следов тектоники, что сближает его с Марсом, на котором геологические процессы прекратились уже давно — в отличие от Земли. Кроме того, дожди на Титане состоят из метана, а поверхность спутника покрыта льдом и снегом из углеводородов. Аналогом земной мантии является теплый океан, существующий в недрах спутника. Также с Марсом Титан роднит то, что реки на спутнике не меняют своего направления (что порой случается на Земле), поскольку поверхность спутника, равно как и поверхность Красной планеты оставалась практически неизменной с самого начала.

Вместе с тем, Титан имеет ряд сходств с Землей: например, на спутнике имеются времена года, а погодные процессы почти такие сложные, как и на Земле, сообщают «Аргументы и факты».