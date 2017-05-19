Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ

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Москва, 19 мая. Российский президент Владимир Путин распорядился назначить Михаила Гальперина уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ, об этом говорится в соответствующем указе.

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации появился указ главы государства Владимира Путина о назначении на пост уполномоченного России при Европейском суде по правам человека. Президентский указ вступает в силу со дня подписания.