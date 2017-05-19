Ассанж попросит у Франции политическое убежище

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Париж, 19 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж просит политического убежища во Франции, сообщает портал France Info со ссылкой на адвоката Ассанжа Хуана Бранко.

По словам Бранко, после прекращения следствия по делу об изнасиловании Ассанж пытается защититься от преследования США с помощью Франции. Адвокат отметил, что Франция понесет полную ответственность за решение о предоставлении убежища клиенту.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции завершила расследование дела об изнасиловании, возбужденном в отношении Джулиана Ассанжа в 2010 году. Тем не менее, полиция Лондона опубликовала официальное заявление о том, что если основатель WikiLeaks покинет здание посольства Эквадора, его арестуют.