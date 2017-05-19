Наступление на Дейр-эз-Зор: Асад мобилизует новых союзников для борьбы с ИГИЛ

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Подразделения палестинской бригады «Лива Аль-Кудс», долгое время защищавшие мирные кварталы Алеппо, присоединились к правительственным войскам в наступлении на сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. В планах бойцов - сражаться против террористов «Исламского государства»* (организации запрещена на территории РФ).

По словам политолога Владимира Джараллы, когда люди воюют плечом к плечу, то между ними рождаются определенные отношения, которые пригодятся и в будущем. Комментируя наступление на Дейр-эз-Зор, эксперт отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что там держит оборону контингент правительственных войск, которому необходима подмога. Особенно учитывая, что сейчас на богатую нефтью провинцию нацелились проамериканские боевики сирийской оппозиции.

«В данном случае наступление на Дейр-эз-Зор является возможностью проверить свои собственные части в боевых условиях, а также занять их на военном театре, который снимет блокаду с собственных частей», - сообщил Владимир Джаралла.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Борис Юлин, ситуация в плане контроля различными силами территории Сирии особо не меняется с 2013 года: у сирийского правительства недостаточно сил. И сейчас, готовя наступление на Дейр-эз-Зор, Башару Асаду крайне важно мобилизовать силы и подготовить новые формирования для броска на осажденный город.

«Асад, как меньшую часть территории контролировал, так и контролирует меньшую часть территории. Хорошо, что он нашел все-таки каких-то союзников дополнительных, кроме «Хезболлы», - сообщил эксперт.

Отметим, что бригада армии Сирии «Лива аль-Кудс» состоит из палестинских добровольцев. Бойцы несут службу на западе города Алеппо и отражают террористические атаки на город. По прошествии шести месяцев после завершения тяжелейших сражений за Алеппо, правительственные войска продолжают теснить террористов. Впрочем, в самом городе можно не опасаться того, что армейские подразделения уже далеко: Алеппо основательно защищен с запада.

Бойцы, которые теперь обеспечивают защиту «северной столицы» Сирии, когда-то были в числе первых, кто начал борьбу с террористами, не прибегая к помощи правительственных войск. «Лива аль-Кудс» была надежным щитом на западных подступах к Алеппо, обеспечивая мирную жизнь тысяч граждан этого многострадального города. И вот теперь впереди – Дейр-эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.