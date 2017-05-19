Новости Новороссии: ВСУ продают мертвецов, СК РФ расследует обстрелы ДНР, Донецк открывает двери землякам

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Новороссия, 19 мая. Командиры ВСУ наживаются на украинцах, желающих найти могилы своих погибших родственников. Донецкий художественный музей и филармония открывают двери для земляков с той стороны линии разграничения. Следственный комитет РФ ищет украинских офицеров, отдавших приказ об обстрелах 13 и 17 мая. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ прячут своих мертвецов

Командующие различных частей и подразделений ВСУ, размещенных у линии разграничения с силами народных республик, продолжают систематически скрывать данные о своих потерях. Они отказываются указать места тайных захоронений солдат, даже когда к ним напрямую обращаются родственники погибших военнослужащих.

С точки зрения руководства ВСУ, все не учтенные официальной статистикой потери — это просто солдаты, пропавшие без вести. С другой стороны, данная в нужные руки взятка все еще способна повлиять на позицию украинских командующих. Недавний случай в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ лишний раз подтверждает этот факт.

«К командованию 72 омбр обратилась сестра одного из военнослужащих, которого мы ранее указывали в списке без вести пропавших и скрытно захороненных под Красногоровкой, с просьбой указать место погребения. Командир бригады отказался помогать, отрицая факт захоронения, но неравнодушные из штаба той же части предложили оказать содействие за вознаграждение в размере 10 тысяч гривен», — сообщает замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам замкома, практика мздоимства и обогащения «на крови и здоровье людей» стала в различных частях ВСУ уже таким повальным явлением, что были составлены даже специальные прейскуранты на услуги по оказанию подобного рода помощи.

«Так, в штабе 72 отдельной механизированной бригады тарифы колеблются от 5 до 15 тысяч гривен, в 36 отдельной бригаде морской пехоты — до 10 тысяч, а в самом обеспеченном — полку специального назначения «Азов» — от 20 тысяч гривен», — добавил Басурин.

Музыка и живопись для земляков

17 февраля 2017 года глава ЛНР Игорь Плотницкий и глава ДНР Александр Захарченко утвердили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. В рамках нее народные республики протянули руку дружбы жителям контролируемых украинскими войсками территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас программа уже работает полным ходом: открываются горячие телефонные линии, проводятся гуманитарные акции, предоставляются денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Сегодня, к примеру, жители подконтрольных Киеву городов и сел посетили с бесплатной экскурсией Донецкий художественный музей. Согласно сообщению пресс-службы министерства культуры ДНР, среди посетителей художественного музея были жители Мариуполя, Красного Лимана, Артемовска, Славянска и даже Харьковской области.

«Нас очень сердечно приняли, экскурсовод провела интересную экскурсию. Очень понравилась картина Александра Новоселова, посвященная ополченцам и всем жителям Донбасса. Об этой картине я была наслышана, видела ее фотографии в Интернете, но, конечно, совсем другое восприятие, когда видишь ее в живую и слышишь рассказ экскурсовода», — рассказывает одна из воспользовавшихся приглашением донецких властей жительниц Артемовска.

Летом двери откроет Донецкая государственная академическая филармония. В рамках акции «Мир музыки для земляков» там будет организована серия концертов, которые жители с подконтрольной Киеву территории могут посетить бесплатно. Для этого всем желающим достаточно просто зайти на сайт Донецкой филармонии, выбрать понравившийся концерт и заполнить простую анкету, чтобы забронировать себе место.

Военные преступления 13 и 17 мая

Следственный комитет РФ возбудил сегодня еще четыре дела против украинских силовиков по фактам артиллерийских обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса. По данным следствия, 13 и 17 мая украинская тяжелая артиллерия вела прицельный огонь по жилым домам и другими объектам гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске, в селе Коминтерново Новоазовского района, в поселках Каштановое и Крутая Балка Ясиноватского района. Подобные атаки против мирных жителей подпадают под часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В результате обстрелов 13 и 17 мая погибло два мирных жителя, еще четыре человека получили ранения.