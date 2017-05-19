Пожилой водитель такси протаранил иномарку на перекрестке в Москве

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Москва, 19 мая. Пожилой водитель такси протаранил Volkswagen Polo на перекрестке в Москве.

Авария произошла в столичном районе Царицыно. Пожилой водитель такси на Т-образном перекрестке врезался в легковушку Volkswagen Polo. Иномарка от удара вылетела с проезжей части и столкнулась с опорой моста. К счастью, никто из водителей не пострадал, передает телеканал «Подмосковье 360». ДТП попало на запись видеорегистратора.

Ранее поступило сообщение, что следователи Набережных Челнов изучают обстоятельства гибели 14-летнего парня. Накануне вечером он получил тяжелую травму на детской площадке. По данному факту проводится доследственная проверка.