Ирак: курды намерены полностью освободить Синджар от ИГИЛ

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Эрбиль, 19 мая. Езиды обратились к курдскому ополчению с призывом как можно скорее освободить район Синджар от «Исламского государства»*.

В заявлении езидского культурно-социального центра Лашиш указано, что события, присходящие в южном Синджаре, являются на простым локальным конфликтом, а сложной региональной битвой. Именно силы пешмерга должны ее разрешить, ускорив освобождение деревень и езидских общин от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Езиды призывают ополченцев удержать их земли, а также позаботиться о сохранении езидских кладбищ на территории Синджара. Это послужит поддержкой делу признания геноцида, совершенного «Халифатом».

* Организация запрещена на территории РФ.