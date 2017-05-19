Замглавы угрозыска УМВД попался на взятке в полмиллиона рублей в Подмосковье

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Москва, 19 мая. Заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Королеву был задержан сотрудниками управления собственной безопасности МВД Подмосковья по факту получения взятки.

Как стало известно, подозреваемый получил взятку в размере 500 тысяч рублей и был задержан по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что сотрудник органов должен был прекратить уголовную ответственность в отношении женщины, которая и предложила взятку. Пока не известно, какое именно правонарушение она совершила.

В настоящее время по факту произошедшего проводится служебная проверка, передает телеканал «360».

Напомним, накануне сообщалось, что 30-летний сотрудник федеральной службы судебных приставов обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей.