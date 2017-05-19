Корпорация Google выкупила домен gmail.ru у российской компании

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Пало-Альто, 19 мая. Американский IT-гигант Google выкупил у российской студии «Сема.ру» доменное имя gmail.ru, на котором была зарегистрирована почтовая служба.

Новым владельцем домена gmail.ru стал западный IT-гигант Google, информация подтверждается сервисом Whois. По данным инсайдера, корпорация выкупила домен за сумму не менее десяти тысяч долларов, хотя эксперты называют более реальной стоимостью 100 тысяч долларов. Отметим, что главной особенностью домена gmail.ru является тот факт, что он был зарегистрирован еще до запуска почтового сервиса Гугл.