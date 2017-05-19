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Общество
Путин поблагодарил сотрудников турбаз, спасавших детей во время трагедии на Сямозере

Путин поблагодарил сотрудников турбаз, спасавших детей во время трагедии на Сямозере

20:03  19 Мая 2017  /обновлено: 20:03  19 Мая 2017
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Путин поблагодарил сотрудников турбаз, спасавших детей во время трагедии на Сямозере

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четверым гражданам за спасение детей во время трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодарность объявлена сотруднице турбазы, на которой были размещены пострадавшие после трагедии дети, Татьяне Кустышевой, а также сотрудникам еще одной базы отдыха Николаю Столярову, Наталье Столяровой и Анне Никитиной.

Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года, когда 47 детей из оздоровительного лагеря отправились в поход по озеру, где попали в  шторм. Во время шторма лодки перевернулись, в результате чего погибли 14 детей.

#путин #сямозеро
Алексей Громов
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