Путин поблагодарил сотрудников турбаз, спасавших детей во время трагедии на Сямозере

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Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четверым гражданам за спасение детей во время трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодарность объявлена сотруднице турбазы, на которой были размещены пострадавшие после трагедии дети, Татьяне Кустышевой, а также сотрудникам еще одной базы отдыха Николаю Столярову, Наталье Столяровой и Анне Никитиной.

Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года, когда 47 детей из оздоровительного лагеря отправились в поход по озеру, где попали в шторм. Во время шторма лодки перевернулись, в результате чего погибли 14 детей.