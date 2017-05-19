Маршрутку от «Московской» до «Пулково» в Петербурге отменят из-за Кубка конфедераций

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 19 мая. Движение автобусов коммерческого 39-го маршрута от станции метро «Московская» до аэропорта «Пулково» временно прекратится с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба петербургского транспортного комитета.

Как пояснили в ведомстве, эта мера связана с проведением Кубка конфедераций. Во время турнира между метро и аэропортом будут курсировать шаттлы — автобусы-«гармошки». Всего предполагается закупить 125 таких автобусов на общую сумму 2,3 млрд рублей. Они будут доставлять зрителей к стадиону от станций метро, аэропорта и зон парковки.

Ожидается, что маршрутки снова начнут курсировать между «Московской» и «Пулково» 15 июля.

Напомним, Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля.