Ученые из ОПК должны помочь армии достойно реагировать на вызовы — Путин

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Бочаров ручей, 19 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что интеллектуальный потенциал ученых, задействованный в обеспечении обороноспособности страны, должен помогать Вооруженным силам адекватно реагировать на риски военной безопасности страны.

В пятницу российский лидер провел завершающую весеннюю встречу с военачальниками и руководством ОПК. Путин призвал сосредоточиться на вопросах создания перспективного задела на основе прорывных технологий. По его словам, перед совещанием этот вопрос уже обсуждался с министром обороны России Сергеем Шойгу.