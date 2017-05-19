Ученые из ОПК должны помочь армии достойно реагировать на вызовы — Путин
Бочаров ручей, 19 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что интеллектуальный потенциал ученых, задействованный в обеспечении обороноспособности страны, должен помогать Вооруженным силам адекватно реагировать на риски военной безопасности страны.
В пятницу российский лидер провел завершающую весеннюю встречу с военачальниками и руководством ОПК. Путин призвал сосредоточиться на вопросах создания перспективного задела на основе прорывных технологий. По его словам, перед совещанием этот вопрос уже обсуждался с министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Подчеркну, в обеспечении обороноспособности государства должен быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества», — добавил президент, отметив, что имеет в виду ученых, конструкторов, инженеров, работающих над создание систем и комплексов, которые обеспечат Вооруженным силам возможность адекватного реагирования на перспективные вызовы военной безопасности России.