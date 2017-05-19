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Общество
Путин наградил лидера «Любэ» Расторгуева за вклад в развитие культуры

Путин наградил лидера «Любэ» Расторгуева за вклад в развитие культуры

17:07  19 Мая 2017
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Путин наградил лидера «Любэ» Расторгуева за вклад в развитие культуры

Москва, 19 мая. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев будет награжден почетной грамотой за заслуги в развитии культуры и большой вклад в подготовку важных творческих и гуманитарных мероприятий по распоряжению президента России Владимира Путина.

На сайте правовой информации был опубликован соответствующий указ, в котором сообщается, что музыкант внес большой вклад в развитие и продвижение важных творческих и гуманитарных программ, которые он не только готовил, но и проводил.

Путин наградил лидера «Любэ» Расторгуева за вклад в развитие культуры

Напомним, ранее глава государства освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Дмитрий Гужеля.

#путин #расторгуев #любэ
Тимур Румянцев
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