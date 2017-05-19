Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Лавров объяснил, что означает удар коалиции США в Сирии

Лавров объяснил, что означает удар коалиции США в Сирии

16:14  19 Мая 2017
63

Лавров объяснил, что означает удар коалиции США в Сирии

Никосия, 19 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удар коалиции во главе с США по правительственным силам Сирии являются стремлением развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов на борьбу против правительства Сирии.

Ранее в Пентагоне сообщили, что коалиция США нанесла удар по сирийским войскам в районе Ат-Танфа.

«Вновь мы наблюдаем желание «Джебхат-ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) и тех, кто с ней сотрудничает, оставлять (деятельность группировки) за рамками военной деятельности коалиции», — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос об ударе коалиции США по правительственным войскам Сирии.

#лавров
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть