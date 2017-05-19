Лавров объяснил, что означает удар коалиции США в Сирии
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Никосия, 19 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удар коалиции во главе с США по правительственным силам Сирии являются стремлением развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов на борьбу против правительства Сирии.
Ранее в Пентагоне сообщили, что коалиция США нанесла удар по сирийским войскам в районе Ат-Танфа.
«Вновь мы наблюдаем желание «Джебхат-ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) и тех, кто с ней сотрудничает, оставлять (деятельность группировки) за рамками военной деятельности коалиции», — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос об ударе коалиции США по правительственным войскам Сирии.
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