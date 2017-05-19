Лавров объяснил, что означает удар коалиции США в Сирии

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Никосия, 19 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удар коалиции во главе с США по правительственным силам Сирии являются стремлением развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов на борьбу против правительства Сирии.

Ранее в Пентагоне сообщили, что коалиция США нанесла удар по сирийским войскам в районе Ат-Танфа.