Дамаск: в освобожденном Аль-Кабуне обнаружен крупный бункер боевиков
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Дамаск, 19 мая. Правительственные войска, ведущие разминирование освобожденного пригорода столицы Сирии, обнаружили штаб джахидистов.
Крупный бункер боевиков около мечети Шейха Джабера выполнял сразу несколько функций, сообщают сирийские военные. В нем располагался штаб джихадистов и завод по изготовлению самодельных мин и боеприпасов для «адских пушек». Также под землей находился склад топлива и госпиталь для исламистов.
Несколько подземных туннелей связывали штаб с западным и северным районом Аль-Кабуна. Это позволяло боевикам оперативно перебрасывать боеприпасы и пополнение на различные участки фронта, несмотря на артобстрелы ВС САР.
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