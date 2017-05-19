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Новости Сирии
Дамаск: в освобожденном Аль-Кабуне обнаружен крупный бункер боевиков

Дамаск: в освобожденном Аль-Кабуне обнаружен крупный бункер боевиков

16:29  19 Мая 2017
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Дамаск: в освобожденном Аль-Кабуне обнаружен крупный бункер боевиков

Дамаск, 19 мая. Правительственные войска, ведущие разминирование освобожденного пригорода столицы Сирии, обнаружили штаб джахидистов.

Крупный бункер боевиков около мечети Шейха Джабера выполнял сразу несколько функций, сообщают сирийские военные. В нем располагался штаб джихадистов и завод по изготовлению самодельных мин и боеприпасов для «адских пушек». Также под землей находился склад топлива и госпиталь для исламистов.

Дамаск: в освобожденном Аль-Кабуне обнаружен крупный бункер боевиков

Несколько подземных туннелей связывали штаб с западным и северным районом Аль-Кабуна. Это позволяло боевикам оперативно перебрасывать боеприпасы и пополнение на различные участки фронта, несмотря на артобстрелы ВС САР.

Алексей Громов
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