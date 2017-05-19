Лавров: Москва уточняет детали удара США по правительственным силам Сирии

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Никосия, 19 мая. Российская сторона уточняет детали удара США по правительственным силам Сирии, в результате которого, по некоторым данным, погибли десятки мирных жителей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Информация относительно удара США по сирийским военным, который произошел накануне, еще подлежит перепроверке, сообщил глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. «Что касается самого удара, как я знаю, мы ещё пока уточняем все детали, но, по некоторым сообщениям, несколько десятков мирных граждан погибли в результате этого удара», — пояснил высокопоставленный дипломат. Напомним, что штаб коалиции во главе с США допускают, что во время удара могли быть жертвы.