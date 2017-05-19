Кремль назвал дату и темы переговоров Путина и Дутерте

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Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин и его филиппинский коллега Родриго Дутерте встретятся 25 мая. Об официальном визите президента Филиппин в РФ сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля указывается, что лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и Дутерте собираются обменяться мнениями по актуальным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что будет принято совместное заявление.

Ранее приезд Дутерте в Россию анонсировала филиппинский дипломат Мария Клеоф Нативидад, о чем сообщала американская телекомпания CBN. В Филиппинах надеются, что визит главы республики может стать новой главой в отношениях двух стран.

Отметим, сам Дутерте в конце ноября прошлого года заявлял, что решил отложить визит в Россию из-за боязни морозов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил главу Филиппин, что он может посетить нашу страну в удобное время.