Лавров не увидел в СЕ готовности бороться с нарушениями прав человека на Украине

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Никосия, 19 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что не все страны — члены Совета Европы готовы бороться с многочисленными нарушениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны Киева, несмотря на то, что аргументов в защиту украинской стороны у них нет.

Лавров выступил перед журналистами по итогам заседания Комитета министров Совета Европы.

Министр отметил, что в ходе дискуссии внимание было акцентировано на том, что члены СЕ обязаны полностью и без изъятий выполнять обязательства по соблюдению основных прав и свобод, которые закреплены в Европейской конвенции о правах человека.

«В этой связи обратили внимание на то, что происходит на Украине, где эти обязательства грубо нарушаются», — отметил Лавров.

Российский министр констатировал, что не все члены СЕ готовы бороться с нарушениями конвенции и выгораживают Украину, хотя аргументов в ее защиту практически нет.