Самый массовый в истории Москвы полумарафон соберет 20 тысяч участников

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Москва, 19 мая. В Москве 21 мая пройдет самый массовый в истории города полумарафон. В забегах планируют участвовать около 20 тысяч человек.

Классическую полумарафонскую дистанцию в 21,1 км пробегут около 9 тыс. человек. Они выйдут на старт у стадиона «Лужники», а затем побегут по Фрунзенской до Космодамианской набережной и обратно. Остальные участники выбрали дистанции в три, пять и десять километров.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, приобщиться к полумарафону может любой желающий в возрасте от 18 лет. Допускаются и дети, но только на короткие дистанции и с согласия родителей. Всем, кто добежит до финишной черты, выдадут памятную медаль и футболку.