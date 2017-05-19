Лавров: Россия обеспокоена утерей понимания о необходимости общей борьбы с ИГ

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Никосия, 19 мая. Россию тревожит размытие понимания о необходимости общей борьбы с боевиками «Исламского государства»* и с другими террористическими группировками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров в очередной раз подчеркнул, что страны должны объединиться в борьбе против запрещенных в России «Джабхат-ан-Нусры» и «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). В качестве примера непонимания необходимости этих мер он привел удар США по правительственным войскам Сирии.

«Нас очень тревожит, что начинает размываться общее вроде бы вырисовывавшееся понимание о необходимости объединять усилия всех, кто реально противостоит на земле и в воздухе террористам ИГИЛ* и бывшей «Джабхат-ан-Нусре» — отметил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что удар международной коалиции во главе с США по армии Сирии нелегитимен, противозаконен и нарушает суверенитет САР.

* Организация запрещена на территории РФ.