Украинский диверсант рассказал, как по заказу СБУ убивал офицеров ЛНР

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Луганск, 19 мая. Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР задержали в Луганске руководителя диверсионно-разведывательной группы СБУ Василия Сапронова. Диверсант дал признательные показания в совершении преступлений, а также рассказал о террористической тактике украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.

Сапронов сообщил, что в 2016 году собрал группу диверсантов по заданию начальника отдела 8-го полка сил специального назначения ВСУ майора Павла Балова. Первым заданием группы Сапронова стало похищение командира Народной милиции ЛНР Армена Багиряна с позывным «Багги».

«Багирян приехал с несколькими людьми, в том числе там была женщина. На что мы решили, что надо всех «завалить», что мы и сделали. Мы расстреляли машину, в которой находились все люди, в том числе и «Багги», — рассказал Сапронов.

Позднее на Сапронова вышел еще один куратор из СБУ, который заказал ему убийство сотрудника МВД ЛНР. По словам Сапронова, выполнить поручение ему мешали члены семьи сотрудника МВД ЛНР, которые постоянно находились рядом с ним. В конечном итоге куратор из СБУ приказал ликвидировать всех, кто будет находиться рядом с офицером МВД ЛНР.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев планирует решать конфликт в Донбассе с помощью дипломатии, а не военной силы, сообщает интернет-издание «Дни.Ру».