Лавров: Удар США по Сирии противозаконен и нарушает суверенитет
Никосия, 19 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что удар международной коалиции во главе с США по правительственным сирийским войскам нелегитимен, противозаконен и нарушает суверенитет Арабской республики.
По словам главы МИД, Вашингтон пытался оправдать удар по Сирии тем, что «эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с американскими военными из коалиции, которую американцы возглавляют».
Ранее глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари назвал политику США, проводимую в Сирии, «правительственным терроризмом» и счел недопустимым насилие, совершаемое американскими военными.
В пятницу Минобороны САР сообщило, что сирийские военнослужащие стали жертвами авиаудара международной коалиции.