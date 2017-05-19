Лавров: Удар США по Сирии противозаконен и нарушает суверенитет

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Никосия, 19 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что удар международной коалиции во главе с США по правительственным сирийским войскам нелегитимен, противозаконен и нарушает суверенитет Арабской республики.

По словам главы МИД, Вашингтон пытался оправдать удар по Сирии тем, что «эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с американскими военными из коалиции, которую американцы возглавляют».

Ранее глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари назвал политику США, проводимую в Сирии, «правительственным терроризмом» и счел недопустимым насилие, совершаемое американскими военными.

В пятницу Минобороны САР сообщило, что сирийские военнослужащие стали жертвами авиаудара международной коалиции.