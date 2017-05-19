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Общество
Ученые назвали самую опасную для психического здоровья человека соцсеть

Ученые назвали самую опасную для психического здоровья человека соцсеть

18:12  19 Мая 2017
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Ученые назвали самую опасную для психического здоровья соцсеть

Лондон, 19 мая. Самой опасной для здоровья человека соцсетью является Instagram. К такому выводу пришли британские ученые. Результаты исследования опубликованы в докладе Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи.

Ученые провели исследование среди 1479 молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. У респондентов узнали, какие социальные сети являются хи любимыми, а также попросили оценить каждую из них по ключевым словам: «одиночество», «депрессия», «тревога», «издевательство», «создание внешнего имиджа». 

В рамках исследования ученые изучили влияние на психологическое здоровье пользователей таких соцсетей, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Как показал опрос респондентов, самое положительное влияние на пользователей оказывает YouTube. Далее следуют Twitter и Facebook. Snapchat и Instagram оказались аутсайдерами списка, сообщает «Свободная пресса»

Ученые подчеркивают, что социальные сети вызывают более сильное привыкание, чем сигареты и алкоголь, и при этом оказываются причиной множества психологических проблем — способствуют повышению уровня тревожности, вызывают депрессию, нарушения сна и т.д. 

Владимир Багров
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