Росгвардия отправит IT-бойцов в соцсети для борьбы с терроризмом

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. IT-специалисты Росгвардии и специалисты по мониторингу социальных сетей займутся борьбой с экстремизмом и терроризмом в Интернете, заявил заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Мелико отметил, что Росгвардия будет развивать новые направления в своей деятельности.

«В первую очередь это IT-технологии», — констатировал он.

По словам замкомандующего, труд таких специалистов помог бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской.

17 мая гранатометы, пистолеты, автомат, взрывчатку и патроны удалось изъять сотрудникам Росгвардии и ФСБ в селе Большие Салы Ростовской области.