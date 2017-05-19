РПЦ объяснила, что тормозит передачу Исаакия

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Санкт-Петербург, 19 мая. Российское законодательство не регламентирует сроки подачи заявки на передачу Исаакиевского собора РПЦ, церковная организация примет решение об этом позднее, заявила глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения.

В РПЦ затруднились прокомментировать вопрос относительно сроков подачи заявки на передачу Исаакия. «Пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку. Когда она будет подана, я не готова сказать, не знаю», — пояснила глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения. Об этом она сообщила в кулуарах международного юридического форума, который проходит в Петербурге. При этом игуменья добавила, что все зависит от того, когда будет прекращено право управления музеем.

По словам спикера, решение о передаче должно быть принято в течение месяца. «Дальнейшая передача осуществляется в течение не более двух лет, если план передачи не составляется. Если составляется — то в течение шестилетнего срока», — отметила юрист. Игуменья считает, что оснований для проведения референдума в северной столице о судьбе Исаакия, нет.