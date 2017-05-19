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Россия
Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества

Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества

15:55  19 Мая 2017
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Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества

Москва, 19 мая. Дмитрий Гужеля освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) согласно указу, который подписал президент России Владимир Путин.

С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

4 мая Путин освободил Сергея Круппо от должности замглавы Россотрудничества.

Напомним, ранее российский лидер дал распоряжение, согласно которому Минтранс и Минпромторг должны рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне

#путин #россотрудничество
Тимур Румянцев
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