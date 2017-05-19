Анисина и Джигурда помирились ради многомиллионного наследства

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Москва, 19 мая. Бывшая жена Мария Анисина призналась, что не смогла устоять под натиском Никиты Джигурды, который набросился на нее во время пресс-конференции. Фигуристка назвала артиста гениальным.

Накануне в Москве прошла большая пресс-конференция Анисиной и Джигурды, на которой они обсуждали внушительное наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Браташ приходится крестной матерью детям скандальных супругов. Джигурда принес на брифинг огромное количество различных документов, он также произнес большую речь перед журналистами.

Однако большинство представителей СМИ куда больше заинтересовались предполагаемой беременностью Анисиной, передают «Дни.ру». На своей странице в Instagram Марина Анисина призналась, что бывший муж буквально сокрушил ее своими чувствами.