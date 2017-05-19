Дамаск перебросил свежие силы к месту авиаудара ВВС США

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Эс-Сувейда, 19 мая. Командование ВС САР приняло решение усилить группировку войск на трассе Дамаск — Багдад.

Прибывшие подкрепления сирийской армии возглавят движение конвоя в направлении пункта Аль-Танф. В состав группы входят отряды ливанского движения «Хезболла» и Национальные силы обороны.

Сирийский источник отмечает, что правительственные войска намерены развернуть в регионе зенитные установки на случай повторных атак американской авиации. Сообщается, что за 12 месяцев под ударами ВВС США погибло порядка 100 военнослужащих Сирийской арабской армии.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что МИД РФ назвал неприемлемым удар ВВС США по сирийским военным.