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Новости Сирии
Дамаск перебросил свежие силы к месту авиаудара ВВС США

Дамаск перебросил свежие силы к месту авиаудара ВВС США

16:08  19 Мая 2017
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Дамаск перебросил свежие силы к месту авиаудара ВВС США

Эс-Сувейда, 19 мая. Командование ВС САР приняло решение усилить группировку войск на трассе Дамаск — Багдад.

Прибывшие подкрепления сирийской армии возглавят движение конвоя в направлении пункта Аль-Танф. В состав группы входят отряды ливанского движения «Хезболла» и Национальные силы обороны.

Сирийский источник отмечает, что правительственные войска намерены развернуть в регионе зенитные установки на случай повторных атак американской авиации. Сообщается, что за 12 месяцев под ударами ВВС США погибло порядка 100 военнослужащих Сирийской арабской армии.

Дамаск перебросил свежие силы к месту авиаудара ВВС США

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что МИД РФ назвал неприемлемым удар ВВС США по сирийским военным.

Алексей Громов
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